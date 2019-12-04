"Укрпочта" обеспечит доставку пенсий и субсидий по всей стране в 2020 году

КИЕВ. 4 декабря. УНН. ПАО “Укрпочта” обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году. Благодаря повышению тарифов, услуги будут предоставляться на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 миллионов украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

“Более 4 миллионов украинцев, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью, получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту. Благодаря сегодняшнему решению правительства, Укрпочта обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году”, — написал Криклий.

Так, правительство установило новый тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Ведь действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и на сегодняшний день не обеспечивали покрытие фактических расходов АО “Укрпочта” за предоставление услуги.

Отмечается, что новые фиксированные тарифы позволят “Укрпочте” удерживать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 миллионов украинцев.

Уже с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа — 2,3%.

Криклий также сообщил, что за это время команде Укрпочты удалось увеличить доходы, компьютеризировать отделения, внедрить новые диджитальни решения, а также улучшить качество предоставляемых услуг и международное признание.

“Уверен, что положительные изменения от принятия нового тарифа на доставку пенсий вместе с внедрением передвижных отделений и принятия соответствующего закона для перехода на почтовые счета уже очень скоро почувствуют все украинцы”, — отметил министр.

Напомним, ПАО “Укрпочта” с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12% −15%.