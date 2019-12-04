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Украинские миротворцы в одиннадцатый раз отправились в Конго

Украинские миротворцы в одиннадцатый раз отправились в Конго

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Для украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго началась уже одиннадцатая ротация личного состава в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АрмияInform.

Так, вчера, 3 декабря, в городе Новый Калинов во Львовской области, состоялись торжества в рамках плановой замены личного состава украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в ДРК.

После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого.

Указано, что всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки.

Напомним, украинский национальный контингент миссии ООН по стабилизации в ДР Конго принял участие в операции по эвакуации персонала одной из баз миссии ООН.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, миротворцы, Конго
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