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Боевики усиливают подразделения с помощью наемников из РФ - разведка

Боевики усиливают подразделения с помощью наемников из РФ - разведка

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Командование боевиков на Донбассе усиливает подразделения с помощью наемных граждан РФ. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск скрыто усиливает боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с целью недопущения стабилизации обстановки, осуществления провокационных обстрелов и нанесения потерь личному составу объединенных сил.
В частности, отмечено прибытие с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения", - сообщил Шаравара.

Так, большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в том числе по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, по информации разведки Объединенных сил, боевики продолжают вести дезинформационную компанию по поставкам своего вооружения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
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