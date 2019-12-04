Президент Казахстана: мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство Казахстана не называет то, что произошло в Крыму, аннексией. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос журналиста — испугала ли республику ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на DW.

“Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства”, — рассказал президент.

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Он также отметил, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске.

“На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести, в конечном счете, к урегулированию так называемого украинского конфликта”, — добавил Токаев.

Напомним, Казахстан не направлял официальных приглашений Путину и Зеленскому о переговорах.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.