Данилов: Увеличение финансирования сектора безопасности и обороны является приоритетом для Зеленского

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Закон о государственном Бюджете на 2020 год, переданный на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предусматривает, что финансирование сектора безопасности и обороны вырастет на 33,8 млрд грн по сравнению с текущим годом и составит 5,45% от ВВП, что является приоритетом для Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь Совета заявил, что финансирование сектора безопасности и обороны Украины для Главы государства является приоритетом. По его словам, расходы для нужд сил обороны по настоянию Президента Украины впервые соответственно с законом о национальной безопасности предусмотрены на уровне 3% от ВВП", - сообщили в СНБО.

Данилов также напомнил о принятом центральным советом СНБО еще 2 ноября решении "О предложениях к проекту Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", введенное в действие Указом Президента Украины № 795/2019.

Так, этот документ стал основой для соответствующих бюджетных показателей, и предусматривает финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины в объеме не менее 245 801 800 000 грн.

"Эти расходы позволят органам сектора безопасности и обороны Украины в полной мере выполнить задачи по обеспечению обороноспособности и государственного суверенитета", - подчеркнул секретарь Совета.

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Данилов отметил, что принятию решения СНБО Украины предшествовало много встреч и совещаний, последняя из которых, по его словам, "состоялась в кабинете Президента Украины Владимира Зеленского". Поэтому правительство должно принять в следующем году мероприятия по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по таким приоритетным направлениям, как, например, развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, а также выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники.

Отмечается, что к приоритетным направлениям финансирования относят также усиление системы противовоздушной обороны государства, реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016 - 2020 годы, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Напомним, 2 ноября, СНБО принял решение относительно предложений к проекту Госбюджета-2020.