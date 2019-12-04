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Зеленский: в Украине есть более приоритетные проблемы, чем импичмент Трампа

Зеленский: в Украине есть более приоритетные проблемы, чем импичмент Трампа

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что перед Украиной стоят важные проблемы, чем процедура импичмента президента США Дональда Трампа, которая сейчас происходит в США. Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Стефаном Левенмом, передает корреспондент УНН.

“По моему работу сейчас никак не влияет (ситуация с тем, что в США происходит процедура импичмента — ред.). Я думаю, это больше влияет на работу институций США. Сейчас я, при всем уважении к нашему стратегическому партнеру, в США, и мы благодарны за любую помощь, но у нас независимая Украина и есть более приоритетные проблемы”, — сказал Зеленский.

На вопрос о том, знал ли он, что Дональд Трамп заблокирует военную помощь Украине, Зеленский ответил, что “если у меня был телефонный разговор, я этого не знал”.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что знала, что вопрос о предоставлении Украине военной помощи до сих пор находится без окончательного решения, еще в июле.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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