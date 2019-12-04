Правительство урегулировало проблему своевременной доставки пенсий даже в отдаленных населенных пунктов - Гончарук

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через Укрпочту для почти 5 млн пенсионеров. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.

"Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы Укрпочты. Только в прошлом году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн, в 2018 году - 1,2 млрд. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий Укроштою с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию устроил - мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год. Каждый пенсионер будет вовремя обеспечен пенсией в следующем году!", - заявил премьер-министр.

Глава правительства также добавил, что речь идет о 5 миллионов пенсионеров, среди которых более 800 000 - это люди с инвалидностью.

"Это решение особенно важно для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины, где, кроме стационарных, работают также передвижные отделения "Укрпочты", - подчеркнул Алексей Гончарук.