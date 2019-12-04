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В Марьинке начались работы по восстановлению электроснабжения

В Марьинке начались работы по восстановлению электроснабжения

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Марьинке из-за соблюдения режима прекращения огня начали проведение аварийно-восстановительных работ энергосети. К свету осталось подключить 60 домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что с получением долгожданных гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области, с 9:00 4 декабря 2019 года в районе населенного пункта Марьинка началось проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие АО "ДТЭК Донецкие электросети" приступили к замене поврежденного трансформатора сети.

"По сообщению энергоснабжающей компании, осталось восстановить электропитание 60 домов на улицах Тельмана и Октябрьской", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 30 ноября боевики не гарантировали соблюдение режима прекращения огня во время ремонта линии электропередач, которая была повреждена в результате порывов ветра 25 ноября.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, электричество, Марьинка, ООС
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