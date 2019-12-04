Кабмин назначил временного руководителя Энергоатома

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в среду определился с временно исполняющим обязанности глав Нацслужбы здоровья Украины, Госслужбы по вопросам труда, Государственного ипотечного учреждения и НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

"Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей: председателя Нацслужбы здоровья Украины на Оксану Мовчан; главы Госслужбы Украины по вопросам труда на Игоря Дегнера; президента ГП "НАЭК "Энергоатом" на Павла Павлышина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей председателя правления Государственного ипотечного учреждения на Вячеслава Фролова.

Как сообщал УНН, Кабмин избрал нового председателя Института нацпамяти вместо Вьятровича.