В Одессе государственный регистратор хотел переоформить собственность стоимостью 2 млн гривен на жителей ОРДЛО

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Государственный регистратор в Одессе пытался переоформить собственность стоимостью 2 млн гривен на жителей временно оккупированных территорий Луганщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины блокировала его противоправную деятельность. Оперативники спецслужбы установили, что госрегистратор одного из одесских коммунальных предприятий оформил пакет недостоверной документации для перерегистрации недвижимости учреждения на физических лиц с временно неподконтрольных Украины территорий", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что для сделок с имуществом он грубо нарушал порядок проведения регистрации прав недвижимого имущества. Злоумышленник вносил ложные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждал нежилые помещения, принадлежащие к совместной собственности территориальных общин Одесской области.

Проведены обыски. Благодаря своевременному вмешательству СБУ - на три объекта наложены аресты. По предварительной оценке экспертов, стоимость потенциально незаконно отчужденного имущества составляет более 2 миллионов гривен.

Сейчас государственному регистратору объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Луганщине будут судить представителя так называемой "народной милиции ЛНР" .