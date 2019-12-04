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С начала года в Украине ботулизмом заболели более 120 человек

С начала года в Украине ботулизмом заболели более 120 человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека и 5 особ умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"С начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 ребенка). 5 человек умерли", - говорится в сообщении.

Так, больше всего случаев зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в Киеве (10).

Все пострадавшие в текущем году получили противоботулиническую сыворотку.

Как отметили в Центре общественного здоровья Украины, большинство пищевой продукции стала причиной заболевания, у 76% была изготовлена в домашних условиях, у 11% - приобретена в торговой сети.

"53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве подтвердили ботулизм в одном из супермаркетов сети "АТБ".

Источник: УНН
Теги: Украина, болезнь, ботулизм
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