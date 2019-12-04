Состояние здоровья политзаключенного Якименко ухудшилось - Денисова

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Якименко, который содержится в колонии Российской Федерации, ухудшилось. Его заставили подписать отказ от полного медицинского обследования. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России (Федеральная казенная учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний) в Саратовской области. У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарной учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования", - написала Людмила Денисова.

Она сообщила, что работники исправительного учреждения применяют к Владимиру Якименко физическое насилие, а именно наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей. Есть факт о предвзятом отношении к нему из-за его гражданство.

"Кроме того, наш согражданин не обеспечен одеждой установленного образца, соответствующей сезону и климатическим условиям. В частности, ему была выдана обувь, не подходящая по размеру, что привело к травмам ног. В то же время, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин", - отметила Людмила Денисова.

В связи с этим, омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки принять меры по проведению полного медицинского обследования, и по результатам предоставить соответствующую медицинскую помощь, а также к советник-посланник временного поверенного Украины по делам Украина в РФ Василия Покатило, с просьбой срочно проверить условия содержания и обеспечить Владимира Якименко соответствующей консульско-правовой помощи.

Напомним, Владимир Якименко был активистом "автомайдану", которого в 2017 году задержали российские силовики во время пересечения админчерты с оккупированным Крымом. Его обвинили в транспортировке наркотиков и требовать признаться в содеянном. Впоследствии подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил его к пятнадцати с половиной лет колонии и отправил в Саратовской области в город Пугачев.