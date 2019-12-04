В Украине от ботулизма умер еще один человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во вторник, 3 декабря, от ботулизма умер 34-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Больной обратился в больницу 3 января в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью.

Он сообщил, что 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад.

"Мужчине был поставлен диагноз "ботулизм" и оперативно оказана медицинская помощь, в том числе введена противоботулиническая сыворотка. К сожалению, в связи с тяжелым течением болезни, мужчину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала года в Украине ботулизмом заболели 123 человека и 5 человек умерли.