Коляда рассказала о методе реабилитации ветеранов, который введут в Украине

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины для реабилитации ветеранов планируют использовать тренерский метод, то есть тренировать группу людей и отправлять ее в регионы обучать специалистов, которые работают с ветеранами. Об этом во время брифинга по итогам работы правительства сообщила глава министерства Оксана Коляда, передает УНН.

"Предоставление психической поддержки и помощи должно быть комплексным. Оно должно начинаться еще в военкомате при рекрутинге, продолжаться во время несения службы, дальше должно быть декомпрессия при выходе военного из зоны боевых действий", - сказала Коляда.

По словам министра, обучения должны проходить не только психологи, но все специалисты, включая врачей, работников социальной сферы.

"Мы будем обучать всех и, скорее всего, будем использовать метод тренировки тренеров. То есть тренерские составы тренируются и выезжают в регионы работать дальше", - отметила Коляда.

По ее словам, ранее в Украине психологическая реабилитация ветеранов происходила один раз в год в специальном учреждении в течение 18 дней. На реабилитацию одного человека государство тратило 12 тыс. грн.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году государство планирует создать в стране центры реабилитации ветеранов.