Стартовала продажа билетов на Евро-2020

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В среду, 4 декабря, на официальном сайте УЕФА началась продажа билетов на Чемпионат Европы по футболу 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

До 15:00 по киевскому времени 18 декабря болельщики 20 сборных-участниц Евро-2020 могут подавать заявки на билеты.

Болельщики 20 сборных, пробившихся в финальную стадию ЕВРО-2020 года, могут подавать на портале EURO2020.com заявки на билеты.

Более половины билетов продается в самой низкой ценовой категории: от 30 евро на матчи группового этапа в Баку, Бухаресте и Будапеште и от 50 евро в других городах.

Летом успешно прошла первая фаза реализации билетов среди нейтральных болельщиков. Они подали заявки на 19,3 миллиона билетов при совокупном предложении в 1,5 миллиона. В целом на турнир будет продано более трех миллионов билетов. Из них 82% выделены для болельщиков.

Футбольная ассоциация каждой сборной, вышедшей на Евро-2020 года, сама определяет требования к заявкам. Болельщики смогут подать заявки на матчи группового этапа или на пакет Follow my Team ("Вместе с командой"). Он позволит посетить матч плей-офф любимой сборной независимо от места его проведения. Если команда вылетит к этому матчу, болельщикам вернут стоимость билета.

Для всех матчей, где спрос превысит предложение, успешные заявки выберут с помощью лотереи. Ее условия определят сами национальные ассоциации. О статусе заявок ассоциации сообщат не позднее января 2020 года.

Согласно стратегии Fans First, болельщики команд, которые вышли на Евро, могут подать заявку на полуфинал и финал по 85 и 95 евро за билет соответственно. Эти билеты считаются условными. Если их команда не выйдет в полуфинал или финал, болельщикам возместят стоимость.

Напомним, Украинская ассоциация футбола обнародовала схему, по которой можно будет приобрести билеты с участием сборной Украины на Евро-2020.