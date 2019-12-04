Пожар в колледже в Одессе: уточняется местонахождение 5 человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, местонахождение еще 5 человек неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

“По данным руководства заведения, пока дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии учреждения”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось, что о 22 пострадавших и из них один погибшего человека в результате пожара.

Как стало известного, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.