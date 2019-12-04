Правительство создало пять новых Государственных агентств

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на своем заседании 4 декабря принял постановление о создании пяти новых Государственный агентств в сферах культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, передает УНН.

“4 декабря 2019 года Кабинет министров Украины на своем заседании принял постановление о создании 7 новых центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) в сферах культуры, молодежи и спорта”, — говорится в сообщении.

Так, согласно постановлению, создано Государственное агентство Украины по вопросам искусств, Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования, Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины, Государственное агентство спорта Украины, Государственное агентство развития туризма Украины.

Кроме того, сообщается, что была создана Государственная инспекция культурного наследия Украины и Государственная служба охраны культурного наследия Украины.

Сообщается, что все ЦОИВ создаются в рамках предельной численности и бюджета Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, поэтому “это не приведет к увеличению нагрузки на бюджет”.

Постановление принято в рамках продолжения реформы государственного управления в части разграничения функций формирование-стратегирование и реализации политик.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на заседании, которое состоялось в среду, принял ряд кадровых решений.