Плана приватизации ГП "Укрспирт" на сегодня нет - Милованов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Минэкономики пока не имеет разработанного плана по приватизации объектов ГП "Укрспирт". Ранее его презентацию до 1 декабря обещал заместитель министра экономразвития Тарас Высоцкий. Сам же глава Минэкономики Тимофей Милованов рассказал, что план будет писать после принятия президентского "спиртового" закона №2300. Об этом он сообщил СМИ во время презентации аудита ГП "Укрспирт", передает УНН.

"До 1 декабря, как и должен был быть, завершен аудит-инвентаризация. Предприятия проинвентаризированы, и в ближайшее время будет решено, какие из них и каким образом будут приватизированы. То есть, плана на сегодня нет, почему: потому, что мы ждем, кстати, на принятие закона №2300. План будет зависеть от тех условий, которые будут проголосованы в этом законе. В зависимости от этого план по приватизации может быть разным - ждем принятия закона во втором чтении", - сказал Милованов.

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Как писал УНН, вчера, 3 декабря, ВР приняла "спиртовой" проект ЗУ (№2300) во втором чтении. "За" проголосовали 284 депутата, большинство из которых - "слуги народа".

Напомним, экономисты скептичны в своих прогнозах относительно успешной приватизации спиртзаводов ГП "Укрспирт". Говорят, что продавать государство их будет по цене металлолома, так и не выручив запланированных миллиардов.

При этом, спиртовая отрасль будет уничтожена, а уровень контрабанды и фальсификата спирта только возрастет.