Милованов подтвердил планы по отмене "алкогольного" МРЦ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал вероятном отказе Украине от практики установления минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию. Об этом он сообщил, 3 декабря, в ходе брифинга, передает УНН.

Милованов напомнил, что данный вопрос на днях комментировал его заместитель — Тарас Высоцкий. И добавил, что в вопросе нецелесообразности дальнейшего установления МРЦ на алкогольную продукцию — в министерстве имеют единую позицию.

“Мы являемся одной командой... Позиция, озвученная Тарасом Николаевичем, является нашей общей, все официальные заявления членов нашей команды предварительно согласованы и обсуждены”, — сказал он.

По словам же Высоцкого МРЦ на алкоголь будут ненужными из-за реформы спиртовой отрасли, которая уже начата.

Именно поэтому, в будущем они будут отменены.

“Логично, что после реализации законодательной инициативы по демонополизации спиртовой отрасли и запуска частного сектора должно происходить рыночное регулирование, и целесообразности в таком инструменте (установление МРЦ на алкогольные напитки — ред.) не будет. Поэтому да, отказаться (от МРЦ на алкогольные напитки — ред.) можем, по мере демонополизации отрасли”, — сказал ранее Высоцкий.

Напомним, последний раз МЭРТ предлагал пересмотреть МРЦ на алкогольные напитки в сторону повышения в июне текущего года. Проект соответствующего решения был разработан командой Гройсмана и предусматривал повышение розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 11%, на вина — на 7,4 — 10,2%.

В общем, МРЦ в Украине устанавливают с 2008 года. МРЦ на бутылку 0,5 водки сегодня составляет 89,4 грн, на бутылку вина 0,7 — 42 грн, игристого — 89 грн. Предполагалось, что в случае принятия предложения МЭРТ при правительстве Гройсмана, водка должна была подорожать до 99 грн за бутылку.

Эксперты и экономисты, в свою очередь, отмечают, что именно МРЦ провоцирует увеличение фальсификата на алкогольном рынке. А заинтересованными в МРЦ называют отечественных водочных монополистов.