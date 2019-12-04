Пожар в колледже в Одессе: открыто уголовное производств

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором пострадал 21 человек и 1 человек погиб начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Событие квалифицированно как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Мероприятия по ликвидации пожара продолжаются. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар .

Ранее сообщалось о 22 пострадавших и одном погибшем человеке в результате пожара.

Как стало известного, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Также пока еще неизвестно местонахождение 5 человек.

На данный момент пожар локализован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе люди отталкивали авто, чтобы к горящему колледжу могли подъехать пожарные