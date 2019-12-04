Сольский рассказал о новых законопроектах по рынку земли

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики готовят новые законопроекты о введении рынка земли в Украине, в частности, о контроле за концентрацией земли в одни руки и финансовой поддержке. Об этом во время парламентских слушаний в зале заседаний ВР по рынку земли заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Готовятся еще законопроекты по контролю за концентрацией, финансовой поддержки и прочее. Земли государственной собственности по этим законопроектам передаются в коммунальную собственность, есть ограничения по полномочиям и по лотам, которые выставляются до 20 гектаров для обеспечения малым и средним хозяйствам принимать в них участие", - отметил Сольский.

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Напомним, народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Оппозиционная платформа - за жизнь" трибуне и криках "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.