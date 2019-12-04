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В комитет поступило более 4 тысяч поправок к законопроектам по рынку земли

В комитет поступило более 4 тысяч поправок к законопроектам по рынку земли

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, по состоянию на 3 декабря, поступило более 4 тысяч поправок к законопроектам, касающихся введения рынка земли в Украине. Об этом во время парламентских слушаний в зале заседаний ВРУ по рынку земли заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

“Впереди много работы по разработке поправок к законопроектам, которых на сегодня подано 4 364. От себя я бы хотел попросить всех участников парламентских слушаний отбросить надуманные страхи которыми нас пугают и конструктивно обсудить те механизмы и меры предосторожности, которые позволят нам сделать земельную реформу наиболее эффективной”, — сказал Сольский.

Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура отметил, что по состоянию на 2 декабря в законопроект о рынке земли поступило более 3 тысяч поправок.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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