Секретарь СНБО принял участие в совещании в СБУ по реинтеграции временно оккупированных территорий

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов принял участие в расширенном совещании в Службе безопасности Украины, посвященном вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Сообщается, на совещании обсуждались вопросы дальнейшего повышения уровня межведомственной координации и взаимодействия всех составляющих сектора безопасности и обороны в вопросах реинтеграции временно оккупированных территорий. Среди прочего, речь шла о важности совершенствования механизма взаимодействия сил безопасности и обороны во всем спектре реагирования на внешние угрозы.

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В совещании приняли участие Председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба ВСУ - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, Председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря будут обсуждать вопрос вывода всех войск незаконных формирований из Донбасса, проведение выборов и сроки передачи украинской границы под украинский контроль.