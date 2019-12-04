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Среда, 4 декабря 2019, 17:22 • Сергей Куркович • 6870
Бывшая шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает УНН со ссылкой на Instagram теннисистки.
В соответствующей фотографии в Instagram испанка позирует в обнимку с другой женщиной.
“Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь”, — говорится в записи теннисистки.
Сейчас 31-летняя спортсменка занимает 55 место в рейтинге WTA. Ее рекордом было шестое место в WTA в 2016 году.
Добавим, что Суарес-Наварро неоднократно выходила в четвертьфиналы турниров серии Большого шлема, а также выигрывала 2 одиночные турниры и 3 парные турниры WTA.
Источник: УНН