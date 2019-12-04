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Бывшая шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации

Бывшая шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает УНН со ссылкой на Instagram теннисистки.

В соответствующей фотографии в Instagram испанка позирует в обнимку с другой женщиной.

“Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь”, — говорится в записи теннисистки.

Сейчас 31-летняя спортсменка занимает 55 место в рейтинге WTA. Ее рекордом было шестое место в WTA в 2016 году.

Добавим, что Суарес-Наварро неоднократно выходила в четвертьфиналы турниров серии Большого шлема, а также выигрывала 2 одиночные турниры и 3 парные турниры WTA.

Источник: УНН
Теги: теннис
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