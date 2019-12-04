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Правление Фонда соцстрахования внеочередно соберется на заседание 5 декабря

Правление Фонда соцстрахования внеочередно соберется на заседание 5 декабря

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Внеочередное заседание правления Фонда социального страхования Украины состоится 5 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль расскажет о решении вопросов повестки дня, среди которых избрание правления Фонда, проведение внешнего аудита Фонда и внесение изменений в его бюджет", - говорится в сообщении.

Ранее Минсоцполитики предлагали провести заседание правления Фонда социального страхования 29 ноября, во время которого ожидается избрание нового главы правления Фонда.

Источник: УНН
Теги: заседание, Фонд социального страхования
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