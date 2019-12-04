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Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019
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Среда, 4 декабря 2019, 17:31
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Саша Картер
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В Амстердаме закончились ключевые слушания по взысканию долга с Газпрома
Источник:
УНН
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