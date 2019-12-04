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Иск прокуратуры Крыма к Кабмину: к делу приобщили Пенсионный фонд

Иск прокуратуры Крыма к Кабмину: к делу приобщили Пенсионный фонд

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева привлек к рассмотрению дела об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, 4 декабря 2019 года, по иску прокуратура АР Крым о признании противоправными и недействительными отдельные положения нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, нарушающих права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на социальное обеспечение, Окружной административный суд Киева привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины", - написала Диденко.

Также она сообщила, что следующее судебное заседание состоится 26 декабря 2019 года.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, Кабмин, Пенсионный фонд
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