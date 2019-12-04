Сотрудники СБУ требовали у мужчины 110 тыс. долларов: что известно

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Начальник отдела Службы безопасности Украины и его подчиненный совместно с посредниками требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 110 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что правоохранители вместе с двумя посредниками - гражданскими лицами, требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 110 тыс. долларов. За деньги правоохранители обещали не лишать потерпевшего гражданства Украины, не применять принудительное выдворение его и его родных за пределы Украины. Кроме того, правоохранители обещали не открывать уголовные производства по надуманным фактам", - сказано в сообщении.

По данным ГБР, гражданские лица, которых правоохранители привлекли в качестве посредников, оказывали психологическое давление на потерпевшего и его родственников, в частности подавали в полицию сообщения о преступлениях по надуманным фактам и звонили родственникам потерпевшего, заставляя последнего передать средства работникам СБУ.

В ходе расследования установлены факты незаконной слежки за потерпевшим, незаконного сбора информации, касающейся личной жизни граждан, а также незаконного хранения боеприпасов.

Сейчас подозреваемые и защитники знакомятся с материалами уголовного производства, после чего они будут направлены в суд.

Их действия квалифицированы по ч. 2 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство денежных средств с использованием служебного положения в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенное должностным лицом повторно), ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю или органу досудебного расследования о совершении преступления соединенные с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения).

Санкция статьи в случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, руководство одного из департаментов СБУ погорело на коррупционной схеме.