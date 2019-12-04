В Киевской области обнаружили депутата, который руководил автомобилем в нетрезвом состоянии

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В городе Обухов Киевской области правоохранители обнаружили за рулем нетрезвого депутата районного совета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, в Обухове группа реагирования патрульной полиции остановила водителя за создание аварийной ситуации на перекрестке ул. Киевская и ул. Каштановая.

Как оказалось, за рулем легковушки находился депутат районного совета. Из его авто был ощутимый запах алкоголя, поэтому правоохранители предложили пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях. Однако, мужчина отказался.

Полицейские составили административный протокол согласно п.п. ПДД 2.5 по ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или иного опьянения) КоАП. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере шестисот тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, в Гайсине задержали прокурора, который руководил авто в состоянии алкогольного опьянения.