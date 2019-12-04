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Правительство дало старт работе частных локомотивов на железнодорожных путях общего пользования

Правительство дало старт работе частных локомотивов на железнодорожных путях общего пользования

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительством на заседание 4 декабря было принято постановление Кабинета Министров Украины "О реализации пилотного проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельными маршрутами на железнодорожных путях общего пользования". Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Мининфраструктуры, передает УНН.

"Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава Укрзализныци и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков, отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства.

Он считает, что министерство имеет предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.

Результаты пилотного проекта будут учтены при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового Закона Украины "О железнодорожном транспорте Украины", сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, правительство сегодня создало пять новых государственных агентств.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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