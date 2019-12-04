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Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины

Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - указано в сообщении пресс-центра ООС.

Так, 2 обстрела позиций Объединенных сил боевиками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: возле Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, обстрелы
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