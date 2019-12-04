Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 18:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
825
Версия для печати

Венгрия пообещала заблокировать вступление Украины в НАТО из-за языкового закона - СМИ

Венгрия пообещала заблокировать вступление Украины в НАТО из-за языкового закона - СМИ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не “восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того”, как вступил в силу закон о языке. Об этом заявил в среду Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

“Министр иностранных дел Венгрии в среду заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как закон о языке ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных язиках”, — пишет агентство.

Как сообщал УНН, накануне спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”. 

В Венгрии уверяют, что не принимали никаких заявлений, поэтому ни устно, ни письменно не могли передавать во время венгерско-российских переговоров на уровне парламентов информацию о “совместной защите нацменьшин в Украине”.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Венгрия, закон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.