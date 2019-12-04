Венгрия пообещала заблокировать вступление Украины в НАТО из-за языкового закона - СМИ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не “восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того”, как вступил в силу закон о языке. Об этом заявил в среду Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

“Министр иностранных дел Венгрии в среду заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как закон о языке ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных язиках”, — пишет агентство.

Как сообщал УНН, накануне спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”.

В Венгрии уверяют, что не принимали никаких заявлений, поэтому ни устно, ни письменно не могли передавать во время венгерско-российских переговоров на уровне парламентов информацию о “совместной защите нацменьшин в Украине”.