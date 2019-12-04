В Институте будущего спрогнозировали плачевные последствия спиртовой реформы Президента

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Отечественная спиртовая отрасль нуждается в коренных реформах. Однако, тот путь ее реформирования, который сегодня выбрала власть не даст положительного эффекта. В Украинском институте будущего предложили свое видение и обоснование "спиртовой реформы", передает УНН.

Так, по словам эксперта института Евгения Черевикова, в спиртовой промышленности Украины существует ряд проблем.

Доля теневого оборота спирта составляет 50-55%, а процент потребления нелегального алкоголя украинцами - на уровне 35-40%.

"Отрасль перегружена неработающими предприятиями с раздутым штатом работников, содержащихся за счет работающих предприятий/производственных площадок, а износ основных фондов всех предприятий отрасли в среднем 68%, при их средней загруженности менее 20%", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство еще не знает, как будут приватизировать "Укрспирт"

В дополнение к этому - сокращение внутреннего спроса на пищевой спирт, уменьшение объемов его экспорта на фоне роста объемов импорта крепкого алкоголя, констатирует Черевиков.

"При таких условиях выживание спиртовой отрасли невозможно без коренного реформирования, которое имеет целью формирование прозрачной диверсифицированной конкурентоспособной отрасли, что обеспечивает производство и реализацию широкого ассортимента высококачественного спирта и спиртосодержащей продукции с высокой долей добавленной стоимости", - убежден эксперт.

Поэтому, спиртовая отрасль Украины нуждается в качественной реформе, поэтапной, отмечает он.

Во-первых, надо объединить предприятия отрасли и оздоровить ГП "Укрспирт".

"Этот этап должен завершиться корпоратизацией ГП "Укрспирт" и привлечением частных инвестиций в его развитие", - считает Черевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Планы властей по заработку на продаже "Укрспирта" уже сократились с 6-7 до 2-3 млрд грн

Далее следует демонополизировать отрасль и приватизировать госпредприятие. И такую задачу должен был решить президентский проект Закона №2300. Но, документ создает дополнительные риски для функционирования ГП, говорит эксперт.

"В частности, развитие спиртовых производств производителями водки будет способствовать обесцениванию активов работающих производственных площадок ГП "Укрспирт" и низким бюджетным поступлениям от его дальнейшей приватизации, банкротства и прекращению деятельности большинства государственных предприятий отрасли.

Кроме того, при отсутствии надлежащего государственного контроля за производством и реализацией пищевого спирта надежды на детенизацю отрасли только в результате принятия этого Закона напрасны", - резюмировал Черевиков.

Как писал УНН, 3 декабря ВР приняла "спиртовой" проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. "За" проголосовали 284 депутата, большинство из которых - "слуги народа".

Согласно выводам Главного юридического управления ВР, в документ накануне внесли 10 незаконных поправок.