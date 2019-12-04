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Facebook планирует создать приложения для путешествий и подкастов

Facebook планирует создать приложения для путешествий и подкастов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, изучает возможность разработки новых для себя продуктов. Это будут специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещения подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг, которые создадут оптимальную среду для коллективной работы в офисах. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на три источника, пишет УНН.

По их данным, анализом целесообразности создания продуктов занимается новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team (NPE Team). Задача этого подразделения во главе с вице-президентом Facebook по сотрудничеству Име Арчибонгом состоит в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбито на пять групп, каждая из которых состоит из 10-15 человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей.

Согласно публикации, разработка упомянутых выше продуктов важна для Facebook в плане интегрирования приложения Instagram, предназначенного для размещения фотографий и небольших видеороликов, приложения для мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger, приложения и Facebook. С точки зрения газеты, новинки способны привести к преобразованию рекламного бизнеса компании, сосредоточенного на продвижении товаров и услуг на основе изучения записей пользователей.

Как уточняет газета, упомянутые выше проекты находятся в стадии разработки и могут не быть воплощены в жизнь.

Как писал УНН, летом стало известно, что Facebook официально планирует запустить собственную криптовалюта следующего года.

Источник: УНН
Теги: США, СМИ, Facebook
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