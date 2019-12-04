Пожар в колледже в Одессе: количество пострадавших возросло до 25

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В одесских больницах находится 25 человек, пострадавших в результате пожара в колледже - 15 учащихся и 4 сотрудника колледжа, а также 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Одессы.

"По состоянию на 17:00 в стационарах больниц города находятся 25 человек, пострадавших в результате пожара: 15 учеников колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь, пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови.

В результате пожара погиб один человек.

На данный момент ведется поиск учеников и сотрудников колледжа, с которыми до сих пор не удается установить связь.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.