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Министр об ипотеке для ветеранов: за день обратилось 3,5 тыс. человек

Министр об ипотеке для ветеранов: за день обратилось 3,5 тыс. человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Только за день 3500 ветеранов обратились с заявлением в Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с заявлениями о получении ипотеки в рамках принятой правительством программы кредитования ветеранов. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания правительства министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, сообщает УНН.

"Вы знаете, что на прошлой неделе мы приняли постановление о возможности получения ветеранами ипотеки под 3% годовых. Только за вчерашний день в подразделениях Госмолодежжилья мы получили 3500 заявлений желающих на получение такого жилья", - отметила Коляда.

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделил 200 млн грн на программу "жилье на льготных условиях", которая позволит обеспечить жильем более 200 семей участинкив АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, это очень выгодное льготное кредитование, которое люди не смогут получить просто в банке.

Источник: УНН
Теги: Украина, жилье, ветераны
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