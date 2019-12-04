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Вторник рассказал об условиях Украины для продолжения транзита газа из РФ

Вторник рассказал об условиях Украины для продолжения транзита газа из РФ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа. Такой подход Украины гарантирует, что транзит газа из России будет экономически выгодным для Украины, Европы и России. Об этом в Facebook сообщил директор группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает УНН.

“О „условий Украины для продолжения транзита“. Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа. Эта методология четко определена в европейском тарифном кодексе (NC TAR). По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы”, — написал Витренко.

По его словам, при этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора.

“Расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпромом и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированые расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным”, — отметил Витренко.

По его словам, российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к Регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для Газпрома.

“Таким образом, украинская сторона продемонстрировала свой конструктивный подход к продолжению транзита газа, который гарантирует, что этот тразит будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и российской”, — подытожил Витренко.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в Амстердаме закончились слушания о признании и принудительном исполнении решения Газпромом Стокгольмского арбитража.

По словам директора группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко слушания прошли успешно для Украины, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит Украине приступить к реализации активов Газпрома, которые до этого успешно арестовали.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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