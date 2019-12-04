В СБУ рассказали подробности задержания члена партии "Единая Россия"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На административной границе с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

Как сообщили в пресс-центре, контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

"Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя", сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении ему сообщения о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия" и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.