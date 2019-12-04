Пожар в колледже Одессы: не установлено местонахождение 15 человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одессе не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в колледже во время пожара, который произошел сегодня утром. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун, передает корреспондент УНН.

"Поступила информация о (необходимости - ред.) установления местонахождения еще около 15 человек", - отметил Ковтун.

Ранее УНН сообщал, что в одесских больницах находится 25 человек, пострадавших в результате пожара в колледже - 15 учащихся и 4 сотрудника колледжа, а также 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (город Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара погиб один человек.