Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 21:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7455
Версия для печати

Пожар в колледже Одессы: не установлено местонахождение 15 человек

Пожар в колледже Одессы: не установлено местонахождение 15 человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одессе не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в колледже во время пожара, который произошел сегодня утром. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун, передает корреспондент УНН.

"Поступила информация о (необходимости - ред.) установления местонахождения еще около 15 человек", - отметил Ковтун.

Ранее УНН сообщал, что в одесских больницах находится 25 человек, пострадавших в результате пожара в колледже - 15 учащихся и 4 сотрудника колледжа, а также 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (город Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара погиб один человек.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.