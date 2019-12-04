Три боя Кличко попали в самых запоминающихся в истории WBC

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) объявил список самых запоминающихся в истории боев в супертяжелом весе, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на klitschko-brothers.com.

В список лучших поединков организации вошли три противостояния с участием легендарного украинского боксера, “вечного” чемпиона мира — Виталия Кличко.

В список попал бой украинца против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го. Кроме него, в топ-лист вошли поединки нашего соотечественника против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).

Как сообщал УНН, Кличко-старший попал в тройку лучших нокаутеров в истории бокса.