Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 21:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5490
Версия для печати

Три боя Кличко попали в самых запоминающихся в истории WBC

Три боя Кличко попали в самых запоминающихся в истории WBC

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) объявил список самых запоминающихся в истории боев в супертяжелом весе, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на klitschko-brothers.com.

В список лучших поединков организации вошли три противостояния с участием легендарного украинского боксера, “вечного” чемпиона мира — Виталия Кличко.

В список попал бой украинца против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го. Кроме него, в топ-лист вошли поединки нашего соотечественника против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).

Как сообщал УНН, Кличко-старший попал в тройку лучших нокаутеров в истории бокса.

Источник: УНН
Теги: бокс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.