СМИ назвали высланных из ФРГ дипломатов агентами внешней разведки России

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Объявлены персонами нон грата двое сотрудников российского посольства в Берлине являются агентами внешней разведки Минобороны России (Главное управление Генштаба, бывшее ГРУ). Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники, пишет УНН.

В материале утверждается, что эту информацию также подтверждают телерадиовещательные компании Norddeutscher Rundfunk (NDR) и Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Какой-либо информации о личности российских дипломатов немецкие журналисты не предоставили. Российские СМИ направили запрос в пресс-службу посольства России в Германии и в пресс-службу Минобороны России.

Как отмечает газета, власти Германии не захотели поступать по примеру западных стран после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте прошлого года. После инцидента в Солсбери британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. Среди тех, кто объявил сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата, были США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие. Наибольшее число дипломатов выслали США — 60.

Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата днем 4 декабря. Они будут высланы из страны. В Министерстве иностранных дел Германии пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. В МИД ФРГ заявили, что есть достаточные основания полагать, что преступление могло быть выполнено по заказу властей России или Чечни. Москва назвала эту информацию домыслами.