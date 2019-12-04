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Пожар в колледже в Одессе: число пострадавших растет

Пожар в колледже в Одессе: число пострадавших растет

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одессе в результате пожара в колледже пострадали 26 человек - из которых 11 подростков и 7 спасателей, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС.

"По состоянию на 19:40 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС. Работы по эвакуации людей закончены. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

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Ранее в городском совете сообщили, что в одесских больницах находится 25 человек, пострадавших в результате пожара в колледже - 15 учащихся и 4 сотрудника колледжа, а также 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области.

Как сообщал УНН, в результате пожара погиб один человек.

На данный момент ведется поиск учеников и сотрудников колледжа, с которыми до сих пор не удается установить связь.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, пожары, пострадавшие
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