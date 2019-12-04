У колледжа в Одессе собираются родственники пропавших на пожаре

КИЕВ. 4 декабря. УНН. У Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где сегодня произошел пожар, находится около 50 родителей детей, местонахождение которых до сих пор не определено. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре психологической службы ГСЧС в Одесской области.

"Мы оказали психологическую помощь около 50 родственникам и всем студентам. У колледжа находится сейчас около 50 человек, родителей детей, местонахождение которых неустановленно", - отметили в пресс-службе.

Сейчас служба психологической помощи ГСЧС находится на территории колледжа для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (город Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара погиб один человек.

До сих пор не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в колледже во время пожара.