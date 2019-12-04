Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 21:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7725
Версия для печати

У колледжа в Одессе собираются родственники пропавших на пожаре

У колледжа в Одессе собираются родственники пропавших на пожаре

КИЕВ. 4 декабря. УНН. У Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где сегодня произошел пожар, находится около 50 родителей детей, местонахождение которых до сих пор не определено. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре психологической службы ГСЧС в Одесской области.

"Мы оказали психологическую помощь около 50 родственникам и всем студентам. У колледжа находится сейчас около 50 человек, родителей детей, местонахождение которых неустановленно", - отметили в пресс-службе.

Сейчас служба психологической помощи ГСЧС находится на территории колледжа для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (город Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара погиб один человек.

До сих пор не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в колледже во время пожара.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.