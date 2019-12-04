Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 21:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5715
Версия для печати

Адвокат Трампа прибыл в Киев на встречу с Шокиным и Куликом - СМИ

Адвокат Трампа прибыл в Киев на встречу с Шокиным и Куликом - СМИ

Рудольф Джулиани

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сегодня, 4 декабря, прибыл в Киев на встречу с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

"Личный адвокат президента США Джулиани встретился во вторник в Будапеште с экс-прокурором Юрием Луценко, который стал ключевой фигурой в расследовании импичмента. Затем он отправился в Киев в среду, чтобы встретиться с другими бывшими украинскими прокурорами, чьи требования были поддержаны республиканцами, включая Виктора Шокина и Константина Кулика", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что прокурора Константина Кулика уволили из Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел расследование по газовой компании Burisma и принимал решение о включении в дело сына конкурента президента США Хантера Байдена, не прошел аттестацию и вскоре будет уволен из Генпрокуратуры.

Перед этим Reuters сообщал, что в Украине уволят прокурора Кулика, который обсуждал "дело Байдена" с личным адвокатом президента США Джулиани.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, прокурор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.