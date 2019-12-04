Две украинки стали чемпионками юниорского ЧЕ по шахматам

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соревнованиями по молниеносной игре в Таллинне (Эстония) завершился чемпионат Европы по рапиду и блицу среди юношей и девушек. Об этом говорится на сайте Федерации шахмат Украины, передает УНН.

В последний день соревнований украинцы завоевали две золотых медали и одну “серебряную”. Анастасии Дубовик и Анастасии Гнатышин не было равных соответственно среди 14-летних и 10-летних, а Алексей Карвацкий стал вторым (юноши до 10 лет).

А начался чемпионат соревнованиями по быстрым шахматам, в которых украинские шахматисты завоевали четыре медали:

Мария Манько — 2 место (девушки до 12 лет)

Дубневич Максим — 2 место (юноши до 10 лет)

Неженцев Кирилл — 2 место (юноши до 8 лет)

Величко София — 2 место (девушки до 8 лет).

Как сообщалось ранее, украинец завоевал звание чемпиона мира по шахматам среди 20-летних.