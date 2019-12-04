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Во Львове хирурги-онкологи удалили гигантскую 20-килограммовую опухоль

Во Львове хирурги-онкологи удалили гигантскую 20-килограммовую опухоль

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли. Операцию, которая длилась 3 часа, провел хирург-онколог, заместитель директора онкологического центра Олег Дуда, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

По его словам, 60-летняя пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В течение года она была дома и почти не вставала с постели.

Врачи приняли решение как можно скорее провести хирургическое вмешательство. Однако, к операции женщину готовили в течение месяца.

"Зараз мы имеем гистологическое заключение. Это доброкачественная опухоль - фибролипома гигантских размеров ... В мировой литературе описано всего два таких случая. В первом случае опухоль весила 24 кг, а во втором - 16 кг. Такое случается очень редко. После того, как мы опишем этот сложный клинический случай, это будет единственный такой описан случай в Украине и второй по величине в мире. Речь идет о редкой гигантской опухоли, которая не является онкологическим заболеванием, но не дает жить человеку. Еще один риск заключается в том, что со временем такие опухоли могут перерождаться в злокачественные", - сказал хирург-онколог.

Для врачей с большим опытом работы этот клинический случай был нетипичным, ведь подобных операций ранее не проводили во Львове и в целом в Украине. Поэтому операционная была переполнена врачами, которые хотели наблюдать за ходом оперативного вмешательства.

Как пишет издание, после операции женщина какое-то время еще будет в больнице, за ее состоянием в дальнейшем будут наблюдать специалисты в отделении хирургии.

Напомним, 23-килограммовую опухоль удалили у жительницы Болгарии.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, медики
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