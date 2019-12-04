В Украине планируют запустить программу дешевых кредитов для открытия бизнеса

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве работают над созданием программы дешевых кредитов для открытия бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“По инициативе Президента Украины правительство готовит к старту мощный инструмент — программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года”, — говорится в сообщении.

По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, суть программы стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес в Украине.

“Сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки”, — говорится в сообщении.

Премьер-министр объяснил соотношение процентных ставок:

— 5% годовых — если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

— 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);

— 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

“Для участия понадобится бизнес-план, если вы планируете бизнес с нуля. Если же работаете, то положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина”, — подчеркнул Гончарук.

По его словам, стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес только то, что работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении порядка предоставления кредитов для покупки земли для малых фермеров.