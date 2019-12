В Украине планируют запустить программу дешевых кредитов для открытия бизнеса

View this post on Instagram

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official Правительство готовит к старту мощный инструмент — программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. ⠀ Ее суть очень проста — стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. ⠀ Первый этап — доступное кредитование. Объем кредита — 1500000 грн на 5 лет ⠀ ✔ 5% годовых, если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; ⠀ ✔ 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); ⠀ ✔ 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. ⠀ Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес — только то, что работает минимум 12 месяцев. ⠀ Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов. ⠀ Сферы деятельности — разные: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги. Абсолютно каждый украинец имеет право на поддержку от государства! ⠀ Заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: smeprogram.guf.gov.ua/ ⠀ Возвращайтесь и оставайтесь! Стране нужны новые рабочие места и успешные предприниматели! ⠀ Больше информации уже скоро!