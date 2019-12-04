Убийство гражданина Грузии в Берлине: Меркель раскритиковала Россию

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала российские власти из-за нехватки поддержки в расследовании убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“В двусторонних отношениях это, конечно, событие, однако к сожалению, мы не получили от России активной помощи в расследовании этого инцидента”, — заявила она в среду, 4 декабря, во время саммита НАТО.

Ранее в этот день МИД Германии объявило о высылке двух российских дипломатов на фоне расследования убийства Хангошвили. По данным Der Spiegel, оба дипломата, работавших в российском посольстве в Берлине и объявлены персонами нон грата, на самом деле сотрудниками российских спецслужб. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

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Меркель не считает, что высылка из ФРГ российских дипломатов повлияет на ход саммита “нормандской четверки”, запланированного на 9 декабря в Париже. “Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в „нормандском формате“, там речь об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в Минском процессе”, — подчеркнула канцлер.

Она планирует обсудить ситуацию с высылкой российских дипломатов с президентом РФ Владимиром Путиным во время “нормандского саммита”. “Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы приняли эти меры, потому что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства”, — добавила Меркель.

Между тем официальная Москва уже заявила, что считает высылку российских дипломатов из ФРГ “недружественным и необоснованным шагом” и пообещала принять аналогичные меры. “С учетом обстоятельств и претензий, предъявляемых нашими партнерами, будет принято решение о реагировании зеркально”, — сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

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В свою очередь посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил: “Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет. Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предсказать результаты этого расследования”.

Как сообщалось, бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа. Российские власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии мужчина искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Вероятного убийцу Зелимхана Хангошвили задержали 23 августа благодаря показаниям очевидцев. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил о том, что “Вадим Соколов” — на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через “Интерпол” в 2014 году.