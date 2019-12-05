Сестры Музычук провели очную шахматную встречу на Гран-При Монако

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Монако стартовал 2-й этап женского Гран-при ФИДЕ в котором произошло украинское дерби, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".

В 1-м туре — по принципу “принудительной жеребьевки” — играли между собой украинские сестры Анна и Мария Музычук. Партия завершилась вничью — обе спортсменки набрали по 0,5 баллов.

Примечательно, что единственную победу в матчах первого тура праздновала уроженка Индии Конеру, которая обыграла россиянку Гунину.

Отметим, что турнир проходит по круговой системе в котором участвует 12 шахматисток. Соревнования продлятся до 14 декабря.

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