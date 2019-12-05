Ярмоленко в составе "Вест Хэма" потерпел седьмое поражение в сезоне АПЛ

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 15-м туре Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с “Вулверхэмптон”, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

“Вулверхэмптон” в середине тайма вышел вперед усилиями Дендокера. Все вопросы относительно победителя были сняты на 86 минуте, отличился Кутроне — 2:0.

Наш футболист появился на поле на 62-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями.

Стоит отметить, что в активе “молотобойцев” 16 очков, они занимают тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, для команды Пеллегрини это поражение стало 7-й в чемпионате при 4 победах и 4 ничьих.